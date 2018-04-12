Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, обратившись к народу, выразил признательность за большое доверие, оказанное ему на проведенных 11 апреля выборах.

Как передает Report, в обращении говорится:

"На президентских выборах азербайджанский народ вновь оказал мне большое доверие. Хочу выразить родному народу признательность за это доверие, эту большую поддержку.

Я всегда ощущаю поддержку азербайджанского народа. Она придает мне силы. Эта поддержка является главным условием для нашего развития. Единство между народом и властью является основным фактором развития в Азербайджане. На нынешних выборах азербайджанский народ проголосовал за стабильность, безопасность, развитие, прогресс, дал высокую оценку работе, проделанной за последние 15 лет. Всех этих успехов мы добились вместе с вами.

Единство между народом и властью, наша целенаправленная политика превратили сегодня Азербайджан в могущественное государство. Международный авторитет Азербайджана растет, нам удалось занять достойное место в мировом масштабе. Сегодня Азербайджан является страной, пользующейся огромным уважением, симпатией, поддержкой в мире. Мы являемся надежными партнерами, с нами считаются и нам удалось значительно упрочить наши позиции на международной арене.

Мы ни на шаг не отступили от нашей принципиальной позиции, связанной с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Наша принципиальная позиция еще более усиливается. Этот конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности нашей страны, иного пути нет. В последние годы многие влиятельные международные организации приняли ряд постановлений и резолюций, поддерживающих нашу позицию, справедливость. Мы добились больших дипломатических побед. Одновременно мы одержали большую победу на поле боя. Азербайджанский солдат, Азербайджанская армия, Азербайджанское государство освободили от оккупантов часть наших земель. Часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов очищена от захватчиков, сегодня на этих землях развевается азербайджанский флаг. На освобожденные от оккупации земли возвращается жизнь, возвращаются люди. На этих землях проводятся президентские выборы. Настанет день, когда на всех землях, которые сегодня все еще находятся под оккупацией, будет поднят азербайджанский флаг, на этих землях будут проводиться президентские выборы, будет избираться президент Азербайджана.

Мы должны стать еще сильнее. Для этого мы должны построить более мощную экономику. В последние 15 лет не было второй такой страны, которая в экономической сфере развивалась как Азербайджан. Наша экономика увеличилась в 3,2 раза, и сегодня Азербайджан входит в число самых конкурентоспособных стран мира. По конкурентоспособности мы занимаем 35-е место.

В центре нашей политики всегда находился гражданин Азербайджана, его проблемы, заботы, благосостояние. За последние 15 лет зарплаты и пенсии увеличились в 8 раз. Эта политика будет продолжаться и впредь. В эти годы Азербайджан стал космическим государством. Мы ввозим в нашу страну самые передовые технологии, применяем их, и технологическое, научное развитие будет одним из основных приоритетов и для нашей дальнейшей деятельности.

Словом, результаты по всем направлениям - налицо. Азербайджан реализует гигантские энергетические и транспортные проекты. По нашей инициативе и при нашем активном участии на основе данных проектов вновь составляются энергетическая и транспортная карты Евразии. Азербайджанское государство никогда не было таким сильным, как сегодня. Мы построили сильное государство, должны построить и, уверен, построим еще более сильный Азербайджан.

Пройденный нами путь – это славный путь, путь побед и успехов. Уверен, что мы всегда будем идти по пути побед. Вперед, к новым победам!".