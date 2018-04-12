Президент Грузии: Сердечно поздравляю своего друга, Ильхама Алиева, c переизбранием

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, сообщает Report cо ссылкой на грузинские СМИ.

"Сердечно поздравляю своего друга, господина Ильхама Алиева, c переизбранием президентом Азербайджанской Республики. Я глубоко уверен, что дружественные отношения Грузии и Азербайджана, сформированные в течение многих веков, будут по-прежнему развиваться на благо наших народов. Желаю господину президенту успехов в его государственной деятельности на благо мира и благополучия азербайджанского народа", - написал Маргвелашвили у себя на странице в соцсети Facebook.