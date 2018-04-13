Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ 13 апреля президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджанской Республики, Mохаммед Ашраф Гани поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя развития нашей страны.
Президент Ильхам Алиев выразил признательность Мохаммаду Ашрафу Гани за проявленное внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в дальнейшем развитии связей между нашими странами.
News DepartmentАвтор новости
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