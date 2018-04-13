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    Премьер-министр: Венгрия считает Азербайджан своим стратегическим партнером

    Виктор Орбан поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на президентских выборах

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю победы на президентских выборах.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент.

    Поздравляю Вас с переизбранием президентом Азербайджанской Республики.

    Мы высоко оцениваем достижения независимого Азербайджана, связанные с экономическим развитием как внутри страны, так и на международной арене.

    Венгрия считает Азербайджан своим стратегическим партнером. С удовлетворением хочу отметить, что за минувшие годы мы достигли еще большего углубления наших двусторонних отношений. Можете быть уверены в том, что правительство Венгрии продолжит деятельность по укреплению всестороннего и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

    Желаю Вам крепкого здоровья, все новых и новых успехов в высшей государственной деятельности".

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