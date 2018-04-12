Премьер-министр Венгрии поздравил президента Азербайджана

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 12 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Виктор Орбан поздравил Ильхама Алиева с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности на благо азербайджанского народа.

Глава государства выразил признательность Виктору Орбану за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между нашими странами, подчеркнуто, что имеются хорошие возможности для дальнейшего расширения связей.