Премьер-министр Таиланда поздравил президента Ильхама Алиева

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Королевства Таиланд генерал Прают Чан-Оча направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Для меня честь передать Вам от имени правительства и народа Королевства Таиланд самые искренние поздравления, наилучшие пожелания по случаю Вашего переизбрания президентом Азербайджанской Республики.

Уверен, что под Вашим решительным и мудрым руководством Азербайджанская Республика и ее народ будут и впредь идти вперед по пути развития. Наше правительство привержено намерению и впредь тесно сотрудничать с Вами для дальнейшего развития и укрепления древних дружественных отношений между Королевством Таиланд и Азербайджанской Республикой в общих интересах наших стран и народов.

Ваше превосходительство, желаю Вам успехов в дальнейшей деятельности, прошу принять наши заверения в глубочайшем почтении".