Премьер-министр Грузии поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

"Поздравляю вас с переизбранием! Я твердо уверен, что наши страны продолжат развивать динамичные, взаимовыгодные отношения, и что наши совместные инициативы во многих сферах усилят наши оба народа и наше стратегическое партнерство", - пишет Квирикашвили в Twitter.

Ранее с избранием на пост президента Азербайджана И.Алиева поздравил и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.