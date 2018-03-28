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    Председатель УМК: Все верующие Азербайджана примут участие в предстоящих президентских выборах

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Все верующие Азербайджана примут участие в предстоящих президентских выборах".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

    Он отметил, что как и каждый гражданин, все верующие в Азербайджане должны принять активное участие в выборах:

    "Мы должны участвовать в выборах 11 апреля и стараться во имя нашей государственности. Верю, что верующие сделали свой выбор и определились с кандидатом, за которого проголосуют. Сегодня развитие азербайджанства является долгом каждого человека, в том числе верующих".

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