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    Председатель участка при посольстве Азербайджана в России: Наблюдается активность избирателей

    Москва. 11 апреля. REPORT.AZ/ Голосование на президентских выборах проходит на избирательном участке при посольстве Азербайджана в России согласно установленным правилам, сообщил российскому бюро Report председатель участка при азербайджанском диппредставительстве Агалар Атамогланов.

    "Процесс свободный и прозрачный. Наблюдается активность избирателей. К 12 часам по московскому времени на избирательном участке проголосовали 35% избирателей", - отметил А. Атамогланов.

    Согласно сообщениям генкосульств Азербайджана в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, на избирательных участках при них проголосовало 33% и 40% соответственно.

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