Председатель участка при посольстве Азербайджана в России: Наблюдается активность избирателей

Москва. 11 апреля. REPORT.AZ/ Голосование на президентских выборах проходит на избирательном участке при посольстве Азербайджана в России согласно установленным правилам, сообщил российскому бюро Report председатель участка при азербайджанском диппредставительстве Агалар Атамогланов.

"Процесс свободный и прозрачный. Наблюдается активность избирателей. К 12 часам по московскому времени на избирательном участке проголосовали 35% избирателей", - отметил А. Атамогланов.

Согласно сообщениям генкосульств Азербайджана в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, на избирательных участках при них проголосовало 33% и 40% соответственно.