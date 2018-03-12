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    Председатель: ПА ОБСЕ будет наблюдать за выборами с беспристрастной и нейтральной позиции

    Эльмар Мамедъяров: Работы по подготовке к выборам ведутся Центризбиркомом на профессиональном уровне

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

    На встрече обсудили вопросы сотрудничества между Парламентской Ассамблеей ОБСЕ и Азербайджаном, отметили важность развития связей в духе конструктивного диалога и понимания.

    В ходе встречи обменялись мнениями о переговорном процессе при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что попытки изменить международно признанные границы государств путем применения силы неприемлемы.

    Здесь также коснулись предстоящих в Азербайджане президентских выборов.

    Министр Эльмар Мамедъяров заявил, что выборы будут свободными, справедливыми, прозрачными и демократическими и отразят волю азербайджанского народа.

    Он довел до внимания, что работы по подготовке к выборам ведутся Центризбиркомом на профессиональном уровне.

    Георгий Церетели отметил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ будет наблюдать за выборами с беспристрастной и нейтральной позиции.

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и ПА ОБСЕ, вопросах, стоящих на повестке дня ОБСЕ.

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