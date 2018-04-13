Председатель Межгосударственного авиационного комитета поздравила президента Ильхама Алиева

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент Межгосударственного совета по авиации, председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина поздравила Ильхама Алиева с победой на президентских выборах.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с блестящей победой на выборах президента Азербайджанской Республики, которые прошли на высокодемократичной основе. Огромная поддержка значительным большинством граждан Азербайджана Вашей политики, государственных программ и планов, несомненно, свидетельствует об огромном уважении к Вам, правильности проводимого курса на политическую стабильность и экономическое развитие. Благодаря Вашему руководству Азербайджанская Республика стала одним из самых свободных, правовых и процветающих государств в мире.

Я была абсолютно уверена в Вашей убедительной победе, поскольку непонаслышке знаю об успехах Азербайджана и отношении азербайджанцев к Вам и поддержке проводимой Вами социально-экономической политики. От всей моей души и авиационного содружества желаю Вам самых больших успехов и новых достижений в государственных и международных делах, чистого неба. В эти дни я, как всегда, с любовью вспоминаю великого Гейдара Алиева и его великое наследие".