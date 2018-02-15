Председатель Конституционного суда: Стабильность позволяет, чтобы выборы прошли прозрачно

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Избирательный процесс является чувствительным процессом. Выборы также подвергаются новшествам, и это естественно. В мире происходят сложные процессы. Не все стабильно. Это сказывается и на избирательном процессе".

Как сообщает Report, об этом на совещании, проведенном для председателей окружных избирательных комиссий, заявил председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев.

По его словам, уже долгие годы в Азербайджане наблюдается стабильность: "В стране царит мир. Это влияет и на выборы. Стабильность позволяет, чтобы выборы прошли прозрачно".

Ф.Абдуллаев отметил, что выборы влияют на имидж государства: "С этой точки зрения, азербайджанское государство придает данному процессу большое значение. Избирательное законодательство в стране создает основу для прозрачных выборов".

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля этого года.