Председатель Китайской Народной Республики поздравил президента Азербайджана

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

Я был очень рад услышать, что Вы еще раз избраны президентом Азербайджанской Республики. Имею честь выразить Вам самые искренние поздравления.

Китай и Азербайджан являются традиционными дружественными партнерами по сотрудничеству. После установления дипломатических отношений политическое доверие обеих сторон непрерывно укрепляется, углубляется прагматичное сотрудничество во всех областях, устойчиво развиваются отношения двух стран. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Азербайджаном. Хочу совместно с Вами продвигать сотрудничество во всех областях на новый уровень во благо народов двух стран.

Недавно азербайджанская сторона подала заявление на членство в качестве государства-наблюдателя ШОС. Китайская сторона придает большое значение заявлению азербайджанской стороны и будет внимательно рассматривать его вместе с другими странами-участницами ШОС на основе единого согласия.

Желаю Вам здоровья, успехов на работе, достижения непрерывных больших успехов на почетном посту.

Желаю Вашему государству процветания, а народу благополучия".