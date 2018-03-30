Председатель ЦИК: Завершился процесс печати избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Завершился процесс печати избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По словам М.Панахова, составление актов, связанных с бюллетенями, которые будут отосланы в избирательные округа, и другие соответствующие процессы должны завершиться до 2 апреля: "В первую очередь бюллетени должны быть отправлены в избирательные округа в Нахчыванской Автономной Республике".