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    Председатель ЦИК: Завершился процесс печати избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами

    Составление актов и другие соответствующие процессы должны завершиться до 2 апреля© Report

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Завершился процесс печати избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центризбиркома (ЦИК) заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

    По словам М.Панахова, составление актов, связанных с бюллетенями, которые будут отосланы в избирательные округа, и другие соответствующие процессы должны завершиться до 2 апреля: "В первую очередь бюллетени должны быть отправлены в избирательные округа в Нахчыванской Автономной Республике". 

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