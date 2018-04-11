Председатель ЦИК Турции: Выборы в Азербайджане проходят очень прозрачно

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Выборы в Азербайджане проходят очень прозрачно.

Об этом Report заявил председатель ЦИК Турции Сади Гювен.

"Азербайджан для нас - братская страна. И мы приехали на эти выборы по приглашению азербайджанской стороны. Выборы проходят очень прозрачно. Нет никаких препятствий. Для этого была проделана огромная работа. Наши друзья из ЦИК Азербайджана создали все необходимые условия для избирателей. Считаю, что активность избирателей на высоком уровне", - заявил Сади Гювен.

Глава ЦИК Турции отметил, что в ходе выборов соблюдены все демократические принципы. В Турции верят в положительные для народа Азербайджана результаты выборов, добавил он.