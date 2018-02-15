Председатель ЦИК: Тринадцать человек выдвинули кандидатуры на президентские выборы

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Тринадцать человек выдвинули кандидатуры на президентские выборы. Они представили соответствующие документы в Центризбирком".

Как сообщает Report, об этом на совещании, проведенном для председателей окружных избирательных комиссий, заявил председатель Центризбиркома Мазахир Панахов.

По его словам, кандидатура пятерых из них утверждена.

Отметим, что утверждены кандидатуры президента страны, председателя правящей Партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева, депутата Милли Меджлиса Захида Оруджа, председателя Либерально-демократической партии Азербайджана Фуада Алиева и выдвинувших кандидатуры по собственной инициативе Турала Аббаслы и Анара Умудова.