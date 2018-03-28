Председатель ЦИК прокомментировал выступление на İTV кандидатов в президенты

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов прокомментировал выступления кандидатов в президенты во время предоставленного им Общественной телерадиокомпанией (İTV) бесплатного эфирного времени.

Как сообщает Report, председатель ЦИК сказал, что во время выступлений не наблюдалось каких-либо нежелательных случаев.

Он сообщил, что наличие выступлений вне определенных тем тоже нормально:

"Не хочу говорить, что все прекрасно. Потому что потом расслабятся. В целом, предвыборная пропаганда кандидатов ведется в нормальной форме".