 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Председатель ЦИК прокомментировал выступление на İTV кандидатов в президенты

    © Report

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов прокомментировал выступления кандидатов в президенты во время предоставленного им Общественной телерадиокомпанией (İTV) бесплатного эфирного времени.

    Как сообщает Report, председатель ЦИК сказал, что во время выступлений не наблюдалось каких-либо нежелательных случаев. 

    Он сообщил, что наличие выступлений вне определенных тем тоже нормально:

    "Не хочу говорить, что все прекрасно. Потому что потом расслабятся. В целом, предвыборная пропаганда кандидатов ведется в нормальной форме".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi