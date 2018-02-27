Председатель ЦИК призвал международные организации принять участие в процессе проверки подписей избирателей

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Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов призвал международные организации принять участие в процессе проверки документов, связанных с кандидатами в президенты, в том числе подписей избирателей.

Как сообщает Report, М.Панахов сказал, что этот процесс осуществляется прозрачно.

Он отметил, что лица, интересующиеся представленными документами в связи с кандидатами, могут обратиться в ЦИК.

Отметим, что в Азербайджане президентские выборы назначены на 11 апреля.