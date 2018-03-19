Председатель ЦИК: Предвыборные дебаты кандидатов в президенты начнутся на İTV в 22:00

© Report/ Elchin Murad

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ “Сегодня начинается предвыборная агитация кандидатов. Сегодня вечером в эфире Общественного телевидения (İctimai Televiziya - İTV) начнутся предвыборные дебаты. Теледебаты стартуют в 22:00, радиовыступления – в 19:00”.

Как сообщает Report, об этом на семинаре-совещании, посвященном роли и задачам СМИ на президентских выборах в Азербайджане заявил председатель Центризбиркома (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что на избирательных участках установлены 1000 веб-камер. По словам М.Панахова, за несколько дней до голосования в Азербайджан прибудут 280 международных наблюдателей.

M.Панахов отметил, что о прозрачности выборов судят наблюдатели и СМИ:

“Для проведения прозрачных выборов нужна политическая воля. И в Азербайджане для проведения прозрачных выборов созданы все возможности”.

Председатель ЦИК заявил, что заинтересованные стороны отслеживают происходящее в стране:

"Во всем мире это так. Эти интересы могут быть как положительными, так и отрицательными. Ответственность в деле освещения выборов возлагается и на СМИ. За последние 20 лет азербайджанские журналисты набрались достаточно опыта в этом деле. ЦИК всецело полагается на представителей СМИ. Для освещения президентских выборов журналистам будут предоставлены все необходимые условия".