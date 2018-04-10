Председатель ЦИК: Предприняты все шаги для проведения прозрачных выборов

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Предприняты все шаги для проведения прозрачных выборов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что созданы все условия для наблюдения за ходом голосования.

Председатель ЦИК отметил, что в день голосования должна быть обеспечена безопасность, за это несут ответственность органы полиции: "Центральная избирательная комиссия провела семинар-совещание с органами полиции, были обсуждены шаги, которые будут предприняты в день голосования. Считаю, что завтра не произойдет неприятного случая".