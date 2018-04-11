Председатель ЦИК: Никто не имеет права оказывать давление на избирателя

© Report

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Проведение президентских выборов - ответственное дело. Потому что разные люди имеют разные взгляды. Мы стараемся, чтобы ни одна сторона не была недовольна".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

М.Панахов отметил, что работы в связи с президентскими выборами проведены на высоком уровне:

"Я думаю, что проделана образцовая работа. Никто не имеет права оказывать давление на избирателя. Гражданин может свободно проголосовать за желаемого кандидата. Все шаги должны предприниматься в соответствии с избирательным кодексом, правонарушения недопустимы".