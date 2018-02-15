Председатель ЦИК: Для проведения выборов в Азербайджане есть общественно-политическая стабильность

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Для проведения выборов в Азербайджане есть общественно-политическая стабильность. Это отрадно".
Как сообщает Report, об этом на заседании для председателей окружных избирательных комиссий сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.
Председатель ЦИК сказал, что в Азербайджане выборы проходят прозрачно.
М.Панахов подчеркнул, что страна на высоком уровне подготовилась к президентским выборам: "Проводимые в Азербайджане выборы служат примером для других стран. У нашей страны большой опыт проведения выборов".
Отметим, что президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля этого года.
İlkin PirəliАвтор новости
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