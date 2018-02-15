Председатель ЦИК: Для проведения выборов в Азербайджане есть общественно-политическая стабильность

© Report

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Для проведения выборов в Азербайджане есть общественно-политическая стабильность. Это отрадно".

Как сообщает Report, об этом на заседании для председателей окружных избирательных комиссий сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК сказал, что в Азербайджане выборы проходят прозрачно.

М.Панахов подчеркнул, что страна на высоком уровне подготовилась к президентским выборам: "Проводимые в Азербайджане выборы служат примером для других стран. У нашей страны большой опыт проведения выборов".

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля этого года.