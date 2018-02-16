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    Посол ЕС: Мы надеемся, что выборы в Азербайджане пойдут открыто и демократично

    © Report/ Elshan Naba

    Баку. 16 февраля REPORT.AZ/ "Выборы -  важный процесс для каждой страны. Мы надеемся,  что  предстоящие выборы в Азербайджане пойдут открыто и демократично".

    Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане посол  Кестудис Янкаускас, комментируя предстоящие внеочередные президентские выборы в Азербайджане 11 апреля.

    Комментируя вопрос о том, будут ли на выборах представлены наблюдатели от ЕС, посол заявил: "Мы в этом вопросе всегда  опираемся на опыт ОБСЕ и БДИПЧ. Европарламент, насколько я знаю, приглашён не был , Азербайджан пригласил те организации, в которых является членом. И сейчас мы ждём решение БДИПЧ ОБСЕ". 

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