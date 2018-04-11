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    Посол Азербайджана в России: Выборы президента являются важным событием для каждой страны

    ​Полад Бюльбюльоглы проголосовал в посольстве Азербайджана в Москве© Report

    Москва. 11 апреля. REPORT.AZ/ В России проходит голосование на выборах президента Азербайджана, сообщает российское бюро Report.

    В  посольстве Азербайджана в России проголосовал посол Полад Бюльбюльоглы с семьёй. Выступая перед журналистами он отметил, что выборы президента являются важным событием для каждой страны.

    «Мы провели определенные подготовительные работы к выборам. В списках избирателей около 1500 человек. 3 избирательных участка в России, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге работают с 8 утра, оттуда уже поступают сведения об активности избирателей», - сказал посол.

    Он также отметил, что граждане Азербайджана, впервые проголосовавшие на выборах, получат от посольства специальные памятные грамоты. В основном это студенты, обучающиеся в вузах России. 

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