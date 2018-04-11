Посол Азербайджана в России: Выборы президента являются важным событием для каждой страны

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Москва. 11 апреля. REPORT.AZ/ В России проходит голосование на выборах президента Азербайджана, сообщает российское бюро Report.

В посольстве Азербайджана в России проголосовал посол Полад Бюльбюльоглы с семьёй. Выступая перед журналистами он отметил, что выборы президента являются важным событием для каждой страны.

«Мы провели определенные подготовительные работы к выборам. В списках избирателей около 1500 человек. 3 избирательных участка в России, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге работают с 8 утра, оттуда уже поступают сведения об активности избирателей», - сказал посол.

Он также отметил, что граждане Азербайджана, впервые проголосовавшие на выборах, получат от посольства специальные памятные грамоты. В основном это студенты, обучающиеся в вузах России.