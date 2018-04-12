 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Порошенко: С нетерпением жду президента Ильхама Алиева в Киеве

    Президент Украины поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента в Азербайджане

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ильхама Алиева  с победой на выборах президента в Азербайджане. 

    Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице Порошенко в Twitter.

    В сообщении отмечается: "Искренне поздравляю Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана! Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче. С нетерпением жду Президента Алиева в Киеве!"

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi