Порошенко: С нетерпением жду президента Ильхама Алиева в Киеве

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом говорится на официальной странице Порошенко в Twitter.

В сообщении отмечается: "Искренне поздравляю Ильхама Алиева с уверенной победой на выборах Президента Азербайджана! Уверен, что украинско-азербайджанское стратегическое партнерство станет еще крепче. С нетерпением жду Президента Алиева в Киеве!"