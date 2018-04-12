Помощник президента: Заявление "международной" наблюдательной миссии - неуважение к избирателям и народу

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Я ознакомился с заявлением "международной" наблюдательной миссии в связи с президентскими выборами. В связи с тем, что я хорошо знаю, как понимать сотрудничество некоторых структур в Европе с партнерами, меня не удивил именно такой вариант заявления".
Как сообщает Report, об этом на своей станице в соцсети написал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов.
"Прежде всего, совершенно неверно так раздувать, что это за международная наблюдательная миссия? Во-первых, большая часть в составе самой избирательной наблюдательной миссии (непонятно зачем она именуется международной) положительно думает о выборах. Где осталась демократия? Во-вторых, не считаться (не считаться с другими сторонами стало дурной привычкой этих структур) с другими миссиями, не уступающими количеством и авторитетом наблюдающим за выборами – наблюдательной миссии и распространять заранее приготовленный материал как заявление о предварительных результатах (это тоже старая привычка) – неуважение к избирателям и народу страны-партнера, их воле и выбору. Если эти представители наблюдательной миссии полагают, что такая позиция будет принята миллионами избирателей, они сильно ошибаются. До принятия такого предвзятого, далекого от реальности решения, стоило хоть немного подумать".
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook