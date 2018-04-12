Помощник президента: Заявление "международной" наблюдательной миссии - неуважение к избирателям и народу

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Я ознакомился с заявлением "международной" наблюдательной миссии в связи с президентскими выборами. В связи с тем, что я хорошо знаю, как понимать сотрудничество некоторых структур в Европе с партнерами, меня не удивил именно такой вариант заявления".

Как сообщает Report, об этом на своей станице в соцсети написал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов.

"Прежде всего, совершенно неверно так раздувать, что это за международная наблюдательная миссия? Во-первых, большая часть в составе самой избирательной наблюдательной миссии (непонятно зачем она именуется международной) положительно думает о выборах. Где осталась демократия? Во-вторых, не считаться (не считаться с другими сторонами стало дурной привычкой этих структур) с другими миссиями, не уступающими количеством и авторитетом наблюдающим за выборами – наблюдательной миссии и распространять заранее приготовленный материал как заявление о предварительных результатах (это тоже старая привычка) – неуважение к избирателям и народу страны-партнера, их воле и выбору. Если эти представители наблюдательной миссии полагают, что такая позиция будет принята миллионами избирателей, они сильно ошибаются. До принятия такого предвзятого, далекого от реальности решения, стоило хоть немного подумать".