Помощник президента: Некоторые члены наблюдательной миссии связывались исключительно с оппозицией

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Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Действительно, некоторые члены наблюдательной миссии занимались лишь тем, что связывались с оппозицией как за границей, так и внутри страны".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсети написал помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов.

"Заявление помощника наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ Вугара Ахмедова открыто раскрывает и разоблачает отношение к Азербайджану руководителей наблюдательной миссии и некоторых специально отобранных членов структуры.

Отчет был подготовлен заранее. Сообщения подобного содержания дошли и до меня. Их передали мне представители зарубежных стран и члены миссии. Между нами была договоренность, они попросили не называть имен. Что же касается не согласившихся с отчетом членов миссии, они вернулись, так как были отстранены", - заявил он.