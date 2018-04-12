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    Петро Порошенко позвонил Ильхаму Алиеву

    Главы государств выразили удовлетворение развитием связей между странами

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 12 апреля президент Украины Петро Порошенко позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджанской Республики, Петро Порошенко поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в президентской деятельности во имя прогресса и процветания Азербайджана.

    Президент Ильхам Алиев выразил признательность Петро Порошенко за проявленное внимание и поздравление.

    Выразив в ходе телефонного разговора удовлетворение развитием связей между нашими странами, главы государств с уверенностью подчеркнули, что сотрудничество будет укрепляться и впредь.

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