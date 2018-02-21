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    ПЕА завершила кампанию по сбору подписей

    ПЕА провела акции по сбору подписей по 125 избирательным округам в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева© Report

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Правящая партия "Ени Азербайджан" завершила кампанию по сбору подписей в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе партии. 

    Согласно требованию Избирательного кодекса, кандидат должен собрать не менее 40 тысяч подписей избирателей на территории как минимум 60 округов. В каждом избирательном округе должно быть собрано не менее 50 подписей. 

    Сообщается, что кампания по сбору подписей в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева была успешно завершена по 125 избирательным округам. После уточнения собранных в Исполкоме подписей, документы будут направлены в Центральную избирательную комиссию. 

    Напомним, что VI съезд партии состоялся 8 февраля 2018 года. На нем было принято единогласное решение выдвинуть на предстоящих президентских выборах в Азербайджане кандидатуру Ильхама Алиева.

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