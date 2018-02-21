ПЕА завершила кампанию по сбору подписей

© Report

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Правящая партия "Ени Азербайджан" завершила кампанию по сбору подписей в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе партии.

Согласно требованию Избирательного кодекса, кандидат должен собрать не менее 40 тысяч подписей избирателей на территории как минимум 60 округов. В каждом избирательном округе должно быть собрано не менее 50 подписей.

Сообщается, что кампания по сбору подписей в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева была успешно завершена по 125 избирательным округам. После уточнения собранных в Исполкоме подписей, документы будут направлены в Центральную избирательную комиссию.

Напомним, что VI съезд партии состоялся 8 февраля 2018 года. На нем было принято единогласное решение выдвинуть на предстоящих президентских выборах в Азербайджане кандидатуру Ильхама Алиева.