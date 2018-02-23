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    ПЕА представила в ЦИК избирательные подписи

    Завершился процесс проверки подписей в партии© Report

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Завершился процесс проверки в партии избирательных подписей по регистрации кандидата в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева.

    Об этом Report сообщил заместитель исполнительного секретаря ПЕА, полномочный представитель партии Сиявуш Новрузов.

    Он отметил, что собранные подписи и необходимые документы представлены в Центральную избирательную комиссию.

    По словам С.Новрузова, ПЕА в каждом из 125 избирательных округов провели акцию по сбору подписей в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева в президенты Азербайджана.

    Напомним, что VI съезд партии состоялся 8 февраля 2018 года. На нем было принято единогласное решение выдвинуть на предстоящих президентских выборах в Азербайджане кандидатуру Ильхама Алиева. 14 февраля на заседании ЦИК было подтверждено, что кандидатура Ильхама Алиева выдвинута на президентские выборы 2018 года от ПЕА.

    Отметим, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.

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