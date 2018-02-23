ПЕА представила в ЦИК избирательные подписи

© Report

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Завершился процесс проверки в партии избирательных подписей по регистрации кандидата в президенты от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхама Алиева.

Об этом Report сообщил заместитель исполнительного секретаря ПЕА, полномочный представитель партии Сиявуш Новрузов.

Он отметил, что собранные подписи и необходимые документы представлены в Центральную избирательную комиссию.

По словам С.Новрузова, ПЕА в каждом из 125 избирательных округов провели акцию по сбору подписей в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева в президенты Азербайджана.

Напомним, что VI съезд партии состоялся 8 февраля 2018 года. На нем было принято единогласное решение выдвинуть на предстоящих президентских выборах в Азербайджане кандидатуру Ильхама Алиева. 14 февраля на заседании ЦИК было подтверждено, что кандидатура Ильхама Алиева выдвинута на президентские выборы 2018 года от ПЕА.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.