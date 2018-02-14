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    ПАСЕ пригласили наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане

    Вопрос мониторинга еще подлежит подтверждению

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) получила приглашение от азербайджанской стороны принять участие в наблюдении за президентскими выборами в Азербайджане. Об этом Report заявили в пресс-службе Совета Европы.

    В пресс-службе отметили, что ПАСЕ рассмотрит данный вопрос: "Вопрос мониторинга еще подлежит подтверждению".

    Напомним, внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля. 

    ЦИК Азербайджана ранее заявил, что направит предложения международным наблюдателям принять участие в мониторинге за выборами. 

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