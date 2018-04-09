Парламентская делегация из Дагестана будет наблюдать за ходом президентских выборов в Азербайджане

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Народного собрания (парламента) Хизри Шихсаидов возглавил делегацию из четырнадцати международных наблюдателей от Дагестана на президентских выборах в Азербайджане, которые пройдут 11 апреля, передает Report со ссылкой на сайт парламента Дагестана.

В состав делегации вошли заместитель председателя парламента Дагестана Камил Давдиев, депутаты Госдумы России Мурад Гаджиев и Заур Аскендеров, депутаты парламента Дагестана Нурмагомед Алиев, Гамид Алигишиев, Магомедхан Арацилов, Зумруд Бучаева, Магомедкади Гасанов, Сейфулах Исаков, Лейла Керимова, Марина Котенко, Мурат Пайзулаев, Муртузали Муртузалиев.

Отметим, что в рамках миссии также запланированы встречи международных наблюдателей в Милли Меджлисе, Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и с кандидатами в президенты.