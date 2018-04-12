ПА ОБСЕ: Международные наблюдатели беспрепятственно осуществляли наблюдение за выборами в Азербайджане

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Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Международные наблюдатели смогли без препятствий и проблем осуществлять наблюдение за выборами в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявила координатор краткосрочной наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Нильза Сена (Португалия) на пресс-конференции по итогам наблюдения за ходом президентских выборов в Азербайджане.

Также по ее словам, ЦИК Азербайджана проделала большую работу для проведения этих выборов.

"Я очень рада, что в очередной раз приехала в эту прекрасную страну. Нас здесь приняли на очень высоком уровне. Будьте уверены, мы друзья Азербайджана. Мы готовы продолжить свое сотрудничество с Азербайджаном", - заявила Нильза Сена.

Глава миссии наблюдателей ПАСЕ румынский депутат Виорель Рикард Бадеа в свою очередь отметил, что в состав миссии вошли 38 наблюдателей: "Главной целью нашей миссии было лишь наблюдение за процессом. Мы надеемся на то, что наши рекомендации будут учтены и наше сотрудничество будет продолжено".