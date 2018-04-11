Opinion Way: 86.53% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Французский Институт социологических исследований Opinion Way совместно с Центром независимой консультации и помощи "За гражданское общество" обнародовали результаты опроса (exit-poll), проведенного во время голосования на президентских выборах.
Как сообщает Report, 86.53% участвовавших в exit-poll 1495 избирателей заявили, что проголосовали за Ильхама Алиева.
Последующие места разделили:
Гудрет Гасангулиев 3.10%
Захид Орудж 2.92%
Сардар Джалалоглу 2.81%
Хафиз Гаджиев 1.73%
Араз Ализаде 1.21%
Фарадж Гулиев 1.3%.
Рази Нуруллаев 0.67%
Руководитель Института социологических исследований Opinion Way Бруно Жанбарт заявил, что погрешность составляет 1-2%.
Отметим, что в день голосования французский Институт социологических исследований Opinion Way совместно с Центром независимой консультации и помощи "За гражданское общество" провели exit-poll в 210-ти избирательных участках по 118-ти округам.
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости
Поделиться в Facebook