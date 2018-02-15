Омбудсмен Эльмира Сулейманова: Созданы необходимые условия для участия инвалидов в выборах

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Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ "Избирательный кодекс в Азербайджане с каждым годом совершенствуется и создаются еще более лучшие условия для свободного голосования избирателей".

Как сообщает Report, об этом на семинаре-совещании для председателей окружных избирательных комиссий сказала Омбудсмен Эльмира Сулейманова.

По ее словам, раньше голосование избирателей по месту прописки создавало некоторые проблемы: "Теперь не требуется голосование избирателя по месту прописки. Каждый гражданин, вне зависимости от того, где находится, может свободно проголосовать, предъявив удостоверение личности".

Э.Сулейманова подчеркнула о создании также необходимых условий для участия инвалидов в выборах. По ее словам, в избирательных участках установлены пандусы.

Омбудсмен отметила, что как и предыдущие выборы, нынешние выборы пройдут демократично и свободно.

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане состоятся 11 апреля этого года.