ОИС направит наблюдателей на президентские выборы в Азербайджан

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Организация исламского сотрудничества (ОИС) направит наблюдательную миссию в Азербайджан в связи с предстоящими выборами президента.

Об этом Report сообщили в пресс-службе организации.

В настоящее время наблюдательная миссия находится в процессе формирования.

Выборы президента Азербайджана состоятся 11 апреля.

За ходом выборов будут также следить миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, СНГ, ГУАМ и др.