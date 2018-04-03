Обнародованы финотчеты по средствам, поступившим в избирательные фонды кандидатов в президенты - СПИСОК

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы финансовые отчеты по средствам, поступившим в избирательные фонды кандидатов в президенты в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно второй части первичного финансового отчета кандидата в президенты Ильхама Алиева, поступления в избирательный фонд кандидата в целом составили 100 000 манатов.

Поступления в избирательный фонд кандидата в президенты Захида Оруджа составили 9 900 манатов, в избирательный фонд Араза Ализаде - 10 000 манатов, в избирательный фонд Гудрета Гасангулиева - 25 000 манатов, а поступления в избирательный фонд Фараджа Гулиева - 10 060 манатов.

Согласно документам, представленным в ЦИК другими кандидатами - Хафизом Гаджиевым, Рази Нуруллаевым и Сардаром Джалалоглу (Мамедовым), в их избирательный фонд средства не поступали.

Отметим, президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля.