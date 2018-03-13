Обнародован список мест для проведения агитационных кампаний кандидатами в президенты Азербайджана

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Обнародован список закрытых и открытых мест в районных и городских центрах для проведения кандидатами в президенты агитационных кампаний в рамках назначенных на 11 апреля президентских выборов в Азербайджане.

Как сообщает Report, места выделены в соответствии с законом "О свободе проведения собраний".

Для проведения агиткампаний выделено 152 места, 76 из которых закрытые и столько же открытых. В 12 районах Баку определены места для проведения встреч с избирателями.

Напомним, что предвыборная агитационная кампания стартует в Азербайджане 19 марта.