Обнародован состав наблюдательной миссии ПА ОБСЕ на выборах в Азербайджане

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован состав наблюдательной миссии Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ на выборах в Азербайджане.

Как сообщили Report в ПА ОБСЕ, наблюдательную миссию за предстоящими 11 апреля президентскими выборами возглавит Маргрет Кинер Неллен (Швейцария).

В состав делегации ПА ОБСЕ, которая прибудет в Баку на следующей неделе, входят 40 членов парламента из более чем 20 стран.

"Для меня большая честь возглавить миссию наблюдателей ПА ОБСЕ на этих важных выборах, чтобы продемонстрировать нашу солидарность с народом Азербайджана. Ассамблея придает большое значение каждой миссии, которую мы предпринимаем, и оценивает все выборы на основе тех же обязательств, которые были согласованы в Копенгагенском документе ОБСЕ 1990 года", - заявила Маргрет Кинер Неллен.

Координатором наблюдательной миссии ПА ОБСЕ, как и сообщалось ранее, стала Нилза Сена (Португалия).