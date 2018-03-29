Обнародован промежуточный доклад долгосрочной наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ за выборами в Азербайджане

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Опубликован промежуточный доклад долгосрочной наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ за президентскими выборами в Азербайджане.

Как сообщает Report , отчет опубликован на официальном сайте ОБСЕ.

В нем отмечается, что за отчетный период в суды или ЦИК не поступало жалоб в связи с избирательной кампанией; наблюдательную миссию в ходе проведенных встреч уведомили, что избирательные комиссии в целом подготовлены к выборам.

Касательно освещения кампании в СМИ, в докладе отмечается, что в соответствии с требованиями законодательства общественный вещатель предоставил всем участникам бесплатное эфирное время. Наблюдателям БДИПЧ было сообщено, что это время будет использоваться исключительно для круглых столов продолжительностью один час с участием кандидатов, которые транслируются по телевидению и радио три раза в неделю. Первые такие дебаты состоялись 19 марта.

Напомним, что миссию возглавляет Кориен Йонкер (Corien Jonker) (Нидерланды).

В целом, долгосрочная миссия БДИПЧ ОБСЕ состоит из 30 наблюдателей - команда из 10 экспертов будет расположена в Баку, еще 20 долгосрочных наблюдателей с 15 марта направлены в регионы.

Наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане 11 апреля будут 280 краткосрочных наблюдателей.

12 апреля миссия БДИПЧ ОБСЕ представит на пресс-конференции предварительные результаты наблюдения за выборами. В течение двух месяцев будет опубликован итоговый доклад.