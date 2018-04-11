Названы самый активный и пассивный избирательные округа Азербайджана

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Назван самый активный и самый пассивный избирательные округа в связи с проходящими в Азербайджане президентскими выборами (с момента старта голосования 8:00 до 12:00).

Как сообщает Report, директор Информационного центра Секретариата ЦИК Фарид Оруджов сообщил, что самым активным избирательным округом является Гусарский избирательный округ №51, где из 46 тыс. 600 человек уже проголосовали 20 тыс. 775 человек (44.58% от общего числа).

Он также отметил, что пассивным избирательным округом является 3-ий Ясамальский избирательный округ № 17:

"Из зарегистрированных здесь 40 тыс. 068 избирателей проголосовали 10 тыс. 271 человек (25.63% от общего числа избирателей).