Названы самые активные и пассивные избирательные округа

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Стали известны самые активные и пассивные избирательные округа в связи с проходящими в Азербайджане президентскими выборами.

Как сообщает Report, согласно информации на 17:00, самым активным является Хазарский избирательный округ №14.

В данном избирательном округе в процессе голосования приняли участие 40 588 (79.40%) из 51 117 избирателей.

Пассивным является I Сураханский избирательный округ №30, где в процессе голосования участвовали 19 224 (51.67%) из 37 205 избирателей.

Напомним, что согласно информации на 17:00, в голосовании приняли участие 3 716 135 (69,93%) из 5 314 365 избирателей.