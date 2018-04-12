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    Назарбаев: Победа Ильхама Алиева - доказательство поддержки народом проводимой им политики

    Президент Казахстана поздравил Ильхама Алиева в связи с переизбранием на пост президента Азербайджана

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Ильхама Алиева в связи с переизбранием на пост президента Азербайджана, передает Report со ссылкой на "Акорду".

    "Победа на прошедших выборах является доказательством высокой поддержки народом Азербайджана проводимой Вами политики, направленной на дальнейшее приумножение благосостояния граждан и укрепление авторитета страны на международной арене", - говорится в поздравлении.

    Он также отметил большой вклад Ильхама Алиева в упрочнение отношений между Азербайджаном и Казахстаном, основанных на дружбе и доверии.

    "Уверен, что сложившееся стратегическое сотрудничество между двумя странами будет и дальше динамично развиваться на благо светлого будущего наших народов", - отмечается в тексте поздравления.

    В завершение глава казахского государства пожелал мира и процветания всему братскому народу Азербайджана.

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