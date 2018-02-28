Натик Джафарли: Я считаю невозможным митингами добиться изменений в короткие сроки

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ "Я считаю невозможным митингами добиться изменений в короткие сроки".

Об этом Report заявил Исполнительный секретарь Движения REAL (Республиканская альтернатива) Натик Джафарли.

Он отметил, что проведение митингов до президентских выборов даст правительству аргумент: "Эти митинги создадут впечатление, что полностью обеспечивается право свободы собраний. То есть у этого много отрицательных сторон. Это мое личное мнение. В Движении REAL решения принимаются коллективно. Мы обсудим предложение о совместных митингах с Национальным советом. Во время обсуждений будут рассмотрены отрицательные и положительные стороны вопроса, возможные риски. Решение правления Движения REAL должно отправляться и Ильгару Мамедову. Из-за того, что он в тюрьме мы не можем принимать оперативных решений".

Н.Джафарли сказал, что решение Движения Real по митингу будет объявлено до конца недели.

Отметим, что Национальный совет обратился к партии "Мусават" и Движению REAL о проведении совместного митинга в марте до президентских выборов. Башган партии "Мусават" Ариф Гаджили отнесся к предложению положительно.