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    Наблюдатели ТЮРКПА прибыли в Азербайджан

    © Report

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Наблюдатели Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран прибыли в Азербайджан, чтобы наблюдать за президентскими выборами.

    Как сообщили Report в пресс-службе ТЮРКПА, в состав наблюдательной миссии вошли депутат парламента Казахстана Берик Оспанов, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана Дюйшон Торокулов и Салаидин Айдаров, депутаты парламента Турции Халук Ипек и Джейхун Иргил.

    Сегодня наблюдатели ТЮРКПА встретятся со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, замминистра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым и председателем Центризбиркома Мазахиром Панаховым.

    В день выборов члены наблюдательной миссии посетят ряд избирательных участков в Баку, Сумгайыте и на Абшероне.

    Сообщается, что к вечеру 11 апреля ожидается представление первичных результатов в связи с  деятельностью парламентариев ТЮРКПА. В очередной день ожидается, что наблюдательные миссии ТЮРКПА и Тюркского Совета выступят с совместным заявлением по итогам президентских выборов.

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