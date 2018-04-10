Наблюдатели ТЮРКПА прибыли в Азербайджан

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Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Наблюдатели Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран прибыли в Азербайджан, чтобы наблюдать за президентскими выборами.

Как сообщили Report в пресс-службе ТЮРКПА, в состав наблюдательной миссии вошли депутат парламента Казахстана Берик Оспанов, депутаты Жогорку Кенеша Кыргызстана Дюйшон Торокулов и Салаидин Айдаров, депутаты парламента Турции Халук Ипек и Джейхун Иргил.

Сегодня наблюдатели ТЮРКПА встретятся со спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, замминистра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым и председателем Центризбиркома Мазахиром Панаховым.

В день выборов члены наблюдательной миссии посетят ряд избирательных участков в Баку, Сумгайыте и на Абшероне.

Сообщается, что к вечеру 11 апреля ожидается представление первичных результатов в связи с деятельностью парламентариев ТЮРКПА. В очередной день ожидается, что наблюдательные миссии ТЮРКПА и Тюркского Совета выступят с совместным заявлением по итогам президентских выборов.