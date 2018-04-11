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    Наблюдатель от ПА ГУАМ: Выборы в Азербайджане проходят в спокойной атмосфере

    Георгий Мосидзе: Соблюдены все международные стандарты избирательного процесса© Report

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Выборы в Азербайджане проходят в спокойной атмосфере".

    Об этом Report сказал глава грузинской делегации Парламентской Ассамблеи (ПА)  ГУАМ Георгий Мосидзе, принимающий участие в наблюдении за проходящими в Азербайджане президентскими выборами.

    "В целом, выборы проходят в спокойной, деловой атмосфере. Соблюдены все международные стандарты избирательного процесса. Мы собираемся посетить сегодня около 25-ти участков, чтобы сложилось полное впечатление для итогового заявления", - заявил Г. Мосидзе.

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