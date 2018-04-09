Наблюдательная миссия ПАСЕ прибыла в Азербайджан

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Наблюдательная миссия Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) за президентскими выборами в Азербайджане прибыла в Баку.

Как передает Report, об этом сообщил входящий в состав миссии содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефан Шеннак.

По его словам, в рамках визита представители миссии встретятся с коллегами из наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также с 8 кандидатами в президенты.

11 апреля наблюдатели ПАСЕ будут наблюдать за ходом голосования. 12 апреля состоится пресс-конференция по итогам наблюдения за выборами в Азербайджане.

Напомним, в состав миссии ПАСЕ входят 33 наблюдателя, ее возглавляет - Виорель Рикард Бадеа (Румыния).