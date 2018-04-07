Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Наблюдательная миссия МПА СНГ на президентских выборах в Азербайджане завтра прибудет в Баку. Координатором группы наблюдателей на президентских выборах в Азербайджане назначен заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Магомед-Саламович Умаханов.

Как передает Report, в состав группы входят 17 наблюдателей из числа депутатов и представителей высших законодательных органов власти шести государств – участников МПА СНГ (Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Реcпублики, Республики Молдова, Российской Федерации и Республики Таджикистан), а также сотрудников Секретариата Совета МПА СНГ и экспертов МИМРД МПА СНГ.

Экспертами Института был проведен долгосрочный мониторинг подготовки выборов, по результатам которого подготовлено Заключение о соответствии законодательства, регулирующего проводимые 11 апреля 2018 года внеочередные выборы президента Азербайджанской Республики, международным стандартам демократических выборов, а также Отчет экспертной группы по долгосрочному мониторингу выборов.

В период краткосрочного наблюдения планируются встречи с руководством Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики, а также представителями штабов ряда кандидатов на должность президента.

В день голосования международные наблюдатели от МПА СНГ в соответствии с индивидуальными маршрутами будут осуществлять мониторинг выборов на участках для голосования в восьми районах Баку и ближайших районах Азербайджанской Республики.