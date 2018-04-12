Наблюдатель: Болгария могла бы перенять опыт Азербайджана в вопросе проведения выборов

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Болгария могла бы перенять опыт Азербайджана в вопросе проведения выборов".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат парламента Болгарии Александр Симов, принявший участие в наблюдении за президентскими выборами в Азербайджане

Болгарский наблюдатель отметил, что каких-либо нарушений законодательства в ходе наблюдения выявлено не было:

"Процесс был демократический, прозрачный. Мне понравилась технологии избирательного процесса, высокая активность избирателей на выборах. В Болгарии нормальная активность – 40%, а здесь с желанием приходят на участки. Это признак демократического процесса. Всегда есть, что улучшать и развивать. Я заметил, что есть некоторые технологии в Азербайджане, которые можно ввести в Болгарии. Есть чему поучиться. Я отношусь к процессу крайне положительно", - заявил А. Симов.