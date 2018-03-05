На следующей неделе завершается срок подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатов в президенты

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ На следующей неделе 12 марта завершается срок подачи необходимых документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатов в президенты Азербайджана.

Как сообщает Report, это нашло отражение в календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению выборов президента Азербайджанской Республики.

Документы может представить кандидат в президенты, полномочный представитель политической партии, блока политических партий.

Согласно календарному плану, документы должны быть представлены в ЦИК не ранее, чем за 50 дней (с 20 февраля) и не позднее чем за 30 дней (до 18:00 12 марта) до выборов.

Напомним, что на сегодняшний день ЦИК зарегистрировал только кандидатуру Ильхама Алиева, который был выдвинут кандидатом в президенты Партией "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Отметим, что президентские выборы в Азербайджане назначены на 11 апреля.